Тинькофф Банк спрячет котиков на Пикнике «Афиши»Москва, Россия — 20 июля 2018 г.Тинькофф Банк станет генеральным спонсором крупнейшего в Москве фестиваля на открытом воздухе - Пикника «Афиши». Событие состоится в субботу 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское» и станет пятнадцатым по счету в истории фестиваля.Тинькофф Банк второй год подряд поддерживает Пикник «Афиши», но впервые в статусе генерального спонсора. Благодаря Тинькофф на главной сцене Пикника в этот раз будут увеличены экраны (до 9х6 метров с 6x3 метров в прошлом году), и больше людей увидят детали происходящего. Кульминацией и финальной точкой Пикника на главной сцене станет первое в России выступление великого стадионного оркестра Arcade Fire. Также в лайнапе фестиваля: певица поколения Земфира, романтики Belle and Sebastian​, сумасшедшие King Gizzard & The Lizard Wizard, герои новой гитарной сцены «Пасош», почитаемый адептами старорежимного хип-хопа бруклинец Joey Bada$$, а также Pharaoh, Rhye, Дельфин, Oscarand the Wolf, Gabriel Garzón-Montano, Аигел, Монеточка, Annaof the North, Skott, Amyl and The Sniffers, Flesh, Eighteen, Young P&H, OFFMi, Комсомольск, 21 PM.Накануне фестиваля Тинькофф Банк запустил розыгрыш 10 комплектов билетов на двух человек каждый. Чтобы выиграть билеты, нужно принять участие в интерактивной игре «Найди кота» на интернет-странице розыгрыша и поделиться результатом в Facebook или Вконтакте. Победители будут определены в финале игры 31 июля.В прошлом году в преддверии Пикника «Афиши» произошел курьезный инцидент: был похищен тираж из 70 картонных котов, напечатанных для Афиша Daily. В этом году посетители Пикника могут быть уверены, что с котиками ничего не случится. Тинькофф Страхование предусмотрительно застраховал всех котиков и вернет каждого из них на фестиваль.На самой площадке Пикника «Афиши» 4 августа Тинькофф Банк подготовит собственную развлекательную зону - пространство идеальных фотопойнтов Stories Park. Гостей здесь ждет угощение и прохладный лимонад; особо азартные смогут найти котика там, где его никто не ожидал увидеть, или «накрутить» на велотренажере повышенный кэшбек – даже если у вас еще нет карточки Тинькофф Банка и вы планировали получить ее после фестиваля. Все подробности игры и других активностей, а также список призов, можно найти на странице фестиваля.Держатели дебетовых и кредитных карт Тинькофф смогут получить кэшбэк до 20% при покупке билетов на Пикник «Афиши» на parter.ru и kassa.rambler.ru.