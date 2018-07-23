Брокерская платформа Тинькофф Инвестиции запускает новый тариф «Трейдер»
Москва, Россия — 23 июля 2018 г. Онлайн-сервис Тинькофф Инвестиции запускает новый тариф «Трейдер» для покупки ценных бумаг.
По условиям нового тарифа «Трейдер», комиссия за сделку составит 0,03% (с учетом биржевого сбора). После первой сделки в месяце, в котором пользователь Тинькофф Инвестиций покупал или продавал активы, также взимается комиссия в размере 590 рублей за обслуживание, которое включает в себя мгновенный ввод и вывод денежных средств в режиме 24/7 и не требует дополнительных платежей за хранение ценных бумаг и другие депозитарные услуги. Если клиент не совершал сделки в течение расчетного периода, комиссия за обслуживание списываться не будет.
«Мы продолжаем улучшать тарифный план Тинькофф Инвестиций и оптимизируем его под разные модели поведения наших пользователей. Новый тариф «Трейдер» — один из самых доступных тарифов для покупки активов на небольшие суммы на американском фондовом рынке. Он будет особенно востребован у клиентов, которые предпочитают часто совершать сделки с зарубежными ценными бумагами, а также имеют долгий опыт торговли на бирже», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.
Чтобы переключиться на новый тариф «Трейдер», нужно обновить мобильное приложение Тинькофф Инвестиции 1 августа 2018 г., зайти в разделы «Профиль» — «Тариф» и подтвердить переход на новый тариф кодом из СМС. Тариф можно менять несколько раз в месяц (после каждого изменения начинается новый расчетный период). Проверить действующий тариф можно в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru, в разделе «О счете»
и в мобильном приложении Тинькофф Инвестици, в разделе «Профиль» — «Тариф».