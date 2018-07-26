Москва, Россия — 26 июля 2018 г.
Количество пользователей сервиса Тинькофф Ипотека выросло до 500 000 с момента запуска ипотечной платформы в 2015 г.
Полмиллиона пользователей Тинькофф Ипотеки — это клиенты сервиса, которые заполнили заявку на ипотечный кредит на сайте
и создали личный кабинет для управления сделкой онлайн. По результатам внутреннего исследования, Тинькофф Банк сформулировал ключевые факты о пользователях сервиса Тинькофф Ипотека и сравнил их со средними данными по рынку.
Они моложе
Пользователи Тинькофф Ипотеки — это мужчины или женщины (50/50) в возрасте 32-х лет. В целом по ипотечному рынку этот показатель — 37 лет. 70% пользователей ипотечной платформы Тинькофф имеют детей, 50% — состоят в браке. В среднем по рынку в статусе «женат/ замужем» находятся 66% ипотечных клиентов.
Они мобильные
Наиболее распространенное время для подачи заявок на платформе Тинькофф Ипотека — в период с 12:00 до 15:00 по будням. Клиенты, берущие ипотеку офлайн, решают этот вопрос вечером в будни или днем в субботу. Максимальный спрос на оформление кредита через Тинькофф Ипотеку был зафиксирован в феврале, мае и июне 2018 г.
Они обеспеченные
Средний срок кредита, полученного с помощью Тинькофф Ипотеки — 15 лет, средняя сумма кредита — 2 млн 900 тысяч руб. В целом по ипотечному рынку в 2017 году этот показатель составлял 1 965 000 руб. При этом суммарный доход заемщика (семьи) в заявке на платформе Тинькофф Ипотека в Москве составляет 155 808 руб., в Петербурге — 115 428 руб. В среднем по рынку доход ипотечных заемщиков в Москве равен 146 131 руб., в Петербурге — 87 990 руб.
Они практичные
Наибольшей популярностью у клиентов Тинькофф Ипотека пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Большая часть заявок приходится на вторичное жилье. Среди пользователей, которые берут кредит на покупку недвижимости, 20% живут в арендованном жилье, 39% — в собственном жилье, 41% — у родственников. Наиболее активные пользователи сервиса — жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Свердловской и Новосибирской областей.
Помимо основных сопутствующих ипотечному кредитованию услуг (оценки и страхования недвижимости), пользователи Тинькофф Ипотеки чаще всего обращаются к юридической проверке приобретаемой недвижимости, по завершении которой клиенты получают отчет о возможных рисках покупки жилья. За всеми процессами сделки (от заявки до выдачи ипотеки) пользователи сервиса могут следить в личном кабинете.
Чтобы подать заявку на оформление ипотечного кредита с помощью Тинькофф Ипотеки, пользователю необходимо заполнить форму на сайте
, после чего сервис подскажет, какой оптимальный пакет документов нужно загрузить (обычно это фото трудовой книжки, справка 2НДФЛ). Тинькофф Ипотека позволяет сравнить ипотечные ставки у разных банков-партнеров, выбрать оптимальное предложение и оформить всю необходимую документацию для выдачи ипотеки онлайн.
Сервис также предоставляет клиентам услуги персонального менеджера, который поможет подобрать и оценить недвижимость, получить рекомендации по страховой компании и ответит на любые вопросы в режиме 24/7.
50% заявок на ипотечный кредит получают одобрение в течение одного часа. Максимальный срок одобрения кредита в банке — 2 дня. Средний срок всей ипотечной сделки (от подачи заявки до подписания договора) — 2 недели. Прийти в банк-партнер понадобится клиенту всего один раз — непосредственно на саму сделку.
Получить подробную информацию по работе Тинькофф Ипотеки можно на сайте
.
При подготовке материала использованы данные ЦБ РФ, банка «ДельтаКредит», «Русипотеки», Miel.ru.