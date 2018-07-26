Тинькофф Банк выступит официальным партнером форума Finopolis 2018

Москва, Россия — 26 июля 2018 г.

Тинькофф Банк во второй раз выступит официальным партнером форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который пройдет с 17 по 19 октября в Сочи.



Одними из ключевых тем форума в этом году станут трансформация финансовой отрасли, кибербезопасность, новинки индустрии InsurTech. В выставочной зоне форума лидеры рынка и молодые компании представят свои достижения и планы в области финтеха. В рамках Finopolis 2018 уже в четвертый раз состоится конкурс финтех-стартапов и во второй раз Молодежный день Fintech.Тинькофф Банк всесторонне поддерживает подрастающее поколение и выступает одним из партнеров Молодежного Дня, который пройдет 17 октября. Эксперты Тинькофф проведут мастер-классы и расскажут о собственных достижениях в сфере финансовых технологий.



Finopolis является одной из крупнейших площадок в стране для обсуждения, анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. В этом году форум снова соберет более полутора тысяч участников из крупнейших российских и зарубежных компаний, экспертов IT-индустрии и представителей органов государственной власти.



Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка: «Для нас, как для технологичной компании, важно принимать активное участие в событиях уровня Finopolis. Мы заинтересованы в развитии технологий финансового рынка и популяризации этой темы среди молодого поколения. На сегодняшний день в Тинькофф существует множество образовательных проектов в области финтеха, мы активно взаимодействуем с техническими вузами и приглашаем в команду успешных выпускников».