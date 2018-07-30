Москва, Россия — 30 июля 2018 г.
Клиентам Тинькофф Банка стала доступна услуга страховой защиты банковских карт.
Услуга «Защита карты» гарантирует возмещение денежных средств, списанных со счета банковской карты в результате несанкционированных действий третьих лиц, например — оплаты товаров или услуг с помощью реквизитов карты клиента.
Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. При страховом случае возврат денежных средств осуществляется за один день. Сумма возмещения по страховке — до 100 000 руб. по каждому страховому случаю. Стоимость услуги — 99 руб. в месяц.
Подключить страховую защиту можно в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru в разделе «Настройки профиля — Защита карты» или по телефону. В мобильном приложении Тинькофф Банка возможность подключения услуги появится до конца 2018 г.
Получить информацию о полных условиях услуги «Защита карты» можно по ссылке
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