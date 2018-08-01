Москва, Россия — 1 августа 2018 г.
С сегодняшнего дня болельщики ПФК ЦСКА могут оформить дебетовые и кредитные карты, выпущенные Тинькофф Банком совместно с футбольным клубом.
Картами можно оплачивать покупки по всему миру, за них будут начисляться бонусы — БитКони. Еще больше БитКоней можно получать за покупки в официальных точках продаж ПФК ЦСКА: в официальных магазинах и в кассах ПФК ЦСКА, в фудкортах домашнего стадиона футбольного клуба, а также на онлайн-портале.
Накопленные БитКони можно обменять на различные привилегии от ПФК ЦСКА: билеты на матчи и на индивидуальный тур по стадиону с игроком клуба, атрибутику с автографом команды, доступ на закрытые мероприятия с футболистами, поездку с командой на одну из выездных игр и многое другое. С полным списком привилегий можно ознакомиться по ссылке.
Карта болельщика, выполненная в дизайне ПФК ЦСКА, дает приоритетное право на покупку билетов на матчи команды и скидки от партнеров программы лояльности футбольного клуба. Также владельцы дебетовых и кредитных карт могут записать на них официальные абонементы болельщиков клуба и посещать по ним матчи команды на домашнем стадионе, просто приложив карту к турникету на входе.
Держатели кредитных карт болельщика ПФК ЦСКА (MasterCard World и MasterCard Black Edition) получат 10% БитКонями от суммы покупки в официальных точках продаж ПФК ЦСКА и 1% за остальные повседневные покупки. Владельцы дебетовых карт также получат БитКони: 5% — за покупки в официальных точках продаж ПФК ЦСКА и 1% за остальные покупки.
Держатели дебетовых и кредитных карт MasterCard Black Edition также получат персонального менеджера в Тинькофф Банке, доступ в бизнес-залы аэропортов по программе LoungeKey с двумя бесплатными ежемесячными посещениями, бесплатную страховку для путешествий с семьей (до пяти человек) с покрытием 100 000 долларов США, которая, в том числе, распространяется на экстремальные виды спорта (лыжи, сноуборд и пр.), а также классический и авто консьерж-сервисы.