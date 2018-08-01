Москва, Россия — 1 августа 2018 г.
Тинькофф Банк совместно с онлайн-кинотеатром ivi
запускает специальный проект «МувиМани», участники которого получат в подарок месячную подписку на фильмы онлайн-кинотеатра и шанс выиграть годовую или полугодовую подписки.
Принять участие в специальном проекте могут все желающие. Для этого нужно пройти тест «Кто вы из кино»
и ответить на 12 вопросов о сходстве с героями известных кинофильмов, например — «Какой вы Ди Каприо: предприимчивый и беспринципный, как в «Волке с Уолл-стрит» или предприимчивый и принципиальный, как в «Авиаторе»?
Участники, ответившие на все вопросы теста до 30 августа 2018 г., получат промокод на месячную подписку в онлайн-кинотеатре ivi. Между участниками, которые поделятся результатами теста в социальных сетях (Facebook или ВКонтакте), будут разыграны призы: одна годовая и две полугодовых подписки на онлайн-кинотеатр ivi, а также проектор от компании CINEMOOD. Тинькофф Банк определит победителей с помощью генератора случайных чисел. Результаты розыгрыша будут объявлены 30 августа 2018 г. в 15:00 по московскому времени.
Участники спецпроекта также могут оставить на сайте
заявку на оформление дебетовой карты Tinkoff Black и получить повышенный кэшбэк 10% за траты в категориях «Кино» и «Фастфуд» (действует в течение двух месяцев), а также 500 бонусных рублей на счет в онлайн-кинотеатре ivi (поступят после первой покупки по карте).