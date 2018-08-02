Москва, Россия — 2 августа 2018 г.
Тинькофф Мобайл объявляет о партнерстве с музыкальным сервисом Звук. Клиенты Тинькофф Мобайл, оформившие подписку на услугу «Музыка Звук», получат безлимитный интернет-трафик на пользование сервисом и возможность прослушивать свыше 25 млн треков без рекламы и ограничений по времени. Кроме того, абоненты оператора, впервые подключившиеся к Звуку, смогут в течение 30 дней пользоваться бесплатным доступом к сервису.
Оформить подписку на Звук можно в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Прослушивать треки абоненты Тинькофф Мобайл смогут как в мобильном приложении «Звук», так и в веб-версии
сервиса. Стоимость подписки на услуги сервиса составляет 169 рублей в месяц.
Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл: «Тинькофф Мобайл выходит за рамки традиционных услуг связи и активно развивает цифровые партнерские сервисы. Сегодня мы рады представить нашим клиентам подписку на Звук. Благодаря договоренностям с партнером, мы обнуляем интернет-трафик на прослушивание музыки и даем возможность бесплатно протестировать сервис Звук».
Сергей Майоров, СОО Звук: «Мы рады началу сотрудничества с Тинькофф Мобайл и уверены, что пользователи высоко оценят возможность открывать для себя новую музыку, не думая о потраченных гигабайтах. Абоненты Тинькофф Мобайл получат доступ к каталогу из более чем 25 млн треков, новым релизам и тысячам готовых плейлистов. Звук обладает давней и успешной историей создания совместных продуктов с операторами связи в России и СНГ и, взаимодействуя с ориентированной на инновации командой Тинькофф, продолжит делать музыкальный стримиг удобнее и доступнее».
Подробнее об услуге «Музыка Звук» можно узнать на сайте
Тинькофф Мобайл.