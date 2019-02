Москва, Россия — 6 августа 2018 г.Брокерская платформа Тинькофф Инвестиции признана лучшим инвестиционным сервисом в категории Best Investment Management в Центральной и Восточной Европе в 2018 г. по версии международного журнала о банках и финансах Global Finance.«Мы благодарны Global Finance за высокую оценку нашей инвестиционной платформы. Международные эксперты в очередной раз подтвердили лидерство Тинькофф в области брокерских услуг для индивидуальных инвесторов. Тинькофф Инвестиции демонстрируют впечатляющий рост: мы открыли уже более 100 000 брокерских счетов, внедрили новые инновационные решения — круглосуточный и моментальный вывод денежных средств, онлайн-расчет налогов, покупку инвестиционного портфеля с помощью робо-эдвайзера и многое другое. Команда Тинькофф не останавливается на достигнутом и продолжает работать над новыми проектами, которые позволят укрепить наши лидерские позиции», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.«За цифровыми банками будущее, — отметил шеф-редактор Global Finance Джозеф Джаррапуто. — Победители премии Best Digital Bank Award — это игроки, которые хорошо понимают задачи рынка и ведут непрерывную работу по созданию и внедрению инновационных продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов».Премия World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks Awards 2018 (Лучшие онлайн-банки для корпоративных и институциональных клиентов в 2018 г.) присуждается журналом Global Finance в девятнадцатый раз. Победителей определила экспертная комиссия, состоящая из представителей компании Infosys (ведущего игрока на рынке консультационных услуг в области технологий), а также редакторская коллегия Global Finance. Отбор победителей проводился по следующим критериям: эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровых каналах, успех в реализации цифровых продуктов и услуг, рост клиентской базы в цифровых каналах, разнообразие линейки цифровых продуктов и услуг, значимый и подтвержденный эффект от внедрения цифровых проектов, а также дизайн и функциональность сайтов и мобильных приложений.О Global FinanceЖурнал Global Finance основан в 1987 г. Тираж — 50 050 экземпляров, распространяется в 189 странах. Количество читателей и подписчиков подтверждено международной организацией BPA. Целевая аудитория Global Finance — председатели советов директоров, президенты, генеральные директора, финансовые директора, руководители департаментов казначейства и другие представители высшего руководства международных компаний и финансовых учреждений, ответственные за финансовую деятельность и принятие инвестиционных и стратегических решений. На сайте журнала представлен архив статей и аналитических материалов, созданных за 31 год работы с международными финансовыми рынками и представляющих собой важный источник информации о 192 странах мира. Головной офис Global Finance расположен в Нью-Йорке, дополнительные офисы — в Лондоне и Милане.