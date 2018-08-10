Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы дебетовых карт и накопительных счетов

Москва, Россия — 10 августа 2018 г.

Тинькофф Банк сообщает о введении в действие новой редакции тарифного плана для всех дебетовых карт и рублевых накопительных счетов.



Изменения, вступающие в силу с 21 августа 2018 г.:

• теперь дебетовые карты можно бесплатно пополнять наличными во всех банкоматах Тинькофф (ранее действовал лимит бесплатных пополнений в банкоматах Тинькофф);

• стало доступно бесплатное пополнение дебетовых карт с карт других банков (ранее действовал лимит бесплатных пополнений);

• отменяется плата за перевыпуск карты;

• повышается плата за услугу «Оповещение об операциях» с 39 до 59 рублей;

• отменяется комиссия за квази-кэш операции (приравненные к снятию наличных) на сумму менее 3 000 рублей (100 долларов США/ евро /фунтов стерлингов для валютных счетов) в рамках бесплатного лимита изъятий по счету;

• ставка по рублевым накопительным счетам снижена с 6% до 5% годовых.