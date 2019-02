Москва, Россия — 13 августа 2018 г.Тинькофф Банк признан лучшим российским розничным онлайн-банком в России в 2018 г. в рамках премии Best Digital Bank Award международного журнала о банках и финансах Global Finance.Тинькофф Банк также стал победителем еще в четырех номинациях по Центральной и Восточной Европе: Best Bill Payment & Presentment («Лучший банк в обслуживании счетов»), Best Information Security and Fraud Management («Лучший банк в обеспечении безопасности и противодействии мошенничеству»), Best in Mobile Banking («Лучший мобильный банкинг»), Best Mobile Banking App («Лучшие приложения для мобильного банкинга»).«Мы продолжаем развивать и совершенствовать экосистему Тинькофф, оставаясь ведущим онлайн-провайдером розничных финансовых услуг в России.Нам приятно, что международные эксперты подтвердили этот факт, а также признали лидерство Тинькофф Банка в Центральной и Восточной Европе еще в четырех номинациях. Наша концепция лайфстайл-банкинга задает тренд на рынке и показывает отличные результаты по всем бизнес-линиям — от ипотечного и инвестиционного сервисов до мобильного оператора и онлайн-платформы для путешествий», — комментирует Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка.«За цифровыми банками будущее, — отметил шеф-редактор Global Finance Джозеф Джаррапуто. — Победители премии Best Digital Bank — это игроки, которые хорошо понимают задачи рынка и ведут непрерывную работу по созданию и внедрению инновационных продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов».Тинькофф Банк уже не в первый раз становится призером премии журнала Global Finance. В 2017 году Тинькофф Банк получил награду в номинациях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях», в 2016 году — «Лучший онлайн-банк в России» и «Лучший универсальный банковский сайт», в 2015 году — «Лучший онлайн-банк в России» и «Лучшее предложение по депозитным и кредитным продуктам онлайн». В начале августа также стало известно, что брокерская платформа Тинькофф Инвестиции признана лучшим инвестиционным сервисом в Центральной и Восточной Европе в 2018 году.Премия Best Digital Bank Award присуждается журналом Global Finance в девятнадцатый раз. Победителей определяют эксперты компании Infosys (ведущего игрока на рынке консультационных услуг в области технологий) и редколлегия Global Finance. Отбор победителей проводится по следующим критериям: эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровых каналах, успех в реализации цифровых продуктов и услуг, рост клиентской базы в цифровых каналах, разнообразие линейки цифровых продуктов и услуг, значимый и подтвержденный эффект от внедрения цифровых проектов, а также дизайн и функциональность сайтов и мобильных приложений.О Global FinanceЖурнал Global Finance основан в 1987 г. Тираж (подтвержденный международной организацией BPA) — 50 050 экземпляров, распространяется в 189 странах. Целевая аудитория Global Finance — председатели советов директоров, президенты, генеральные директора, финансовые директора, руководители департаментов казначейства и другие представители высшего руководства международных компаний и финансовых учреждений, ответственные за финансовую деятельность и принятие инвестиционных и стратегических решений. На сайте журнала представлен архив статей и аналитических материалов, созданных за 31 год работы с международными финансовыми рынками и представляющих собой важный источник информации о 192 странах мира. Головной офис Global Finance расположен в Нью-Йорке, дополнительные офисы — в Лондоне и Милане.