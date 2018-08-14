Клиенты Тинькофф Банка смогут покупать авиа и ж/д-билеты на OZON.travel в рассрочку

Москва, Россия — 14 августа 2018 г.

С сегодняшнего дня клиенты Тинькофф Банка могут покупать авиа и ж/д-билеты на сайте OZON.travel в рассрочку сроком на четыре месяца. Акция продлится до февраля 2019 года.



Теперь держатели кредитных карт Тинькофф Банка могут погашать полную стоимость авиа и ж/д-билетов ежемесячными платежами на небольшие суммы.

На такую покупку не будут начисляться проценты, если погашать рассрочку ежемесячными платежами до даты, указанной в выписке.



«Благодаря сотрудничеству Тинькофф Банка с онлайн-агентством OZON.travel нашим клиентам, планирующим отпуск с семьей в бархатный сезон или на новогодние каникулы, не нужно оплачивать сразу всю стоимость поездки — рассрочка позволяет разбить общий платеж на небольшие комфортные суммы и порадовать себя другими покупками, необходимыми для предстоящей поездки», — комментирует Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка.



«Мы уже давно сотрудничаем с Тинькофф Банком и рады реализовывать совместные решения, которые помогут приобретать билеты в любую точку мира по доступным ценам. Путешествия преображают любого человека, и мы очень рады, что вместе с нами и Тинькофф Банком поездки стали еще доступнее для наших клиентов», — говорит Марина Балуева, руководитель отдела по работе с партнерами.



О OZON.travel



OZON.travel — онлайн-магазин путешествий, где можно найти тысячи вариантов авиа и железнодорожных билетов. Вместе с OZON.travel можно отправиться в любую точку мира всего за пару кликов. Компания существует на рынке более 9 лет, ежемесячно на сайт агентства заходят более 3 000 000 человек.