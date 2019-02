Тинькофф Ипотека признана лучшим ипотечным онлайн-сервисом Центральной и Восточной Европы по версии журнала Global Finance

Тинькофф Ипотека признана лучшим ипотечным онлайн-сервисом Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.



«В этом году Global Finance впервые за всю историю премии Best Digital Bank Awards назвал победителей в категории World’s Best Digital Mortgage Banks и сразу же отметил Тинькофф Банк наивысшей наградой. Тинькофф Ипотека — первый и единственный в России сервис для оформления ипотечного кредита полностью онлайн. С момента запуска в 2015 г. число пользователей ипотечной платформы увеличилось до 500 000 человек, а количество партнеров сервиса — банков, страховых компаний, риелторов и агентов недвижимости — выросло до 25 000. Мы благодарим экспертов Global Finance за высокую оценку нашей работы и обязательно удивим инновационными решениями членов жюри премии в следующем году», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.



Тинькофф Банк регулярно становится призером премии журнала Global Finance. В 2018 г. Тинькофф Банк назван лучшим розничным онлайн-банком в России, а брокерская платформа Тинькофф Инвестиции признана лучшим инвестиционным сервисом в Центральной и Восточной Европе. Global Finance также отметил Тинькофф Банк в дополнительных номинациях: «Лучший банк в обслуживании счетов», «Лучший банк в обеспечении безопасности и противодействии мошенничеству», «Лучший мобильный банкинг» и «Лучшие приложения для мобильного банкинга».



В 2017 г. Тинькофф Банк получил награду в номинациях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях», в 2016 году — «Лучший онлайн-банк в России» и «Лучший универсальный банковский сайт», в 2015 году — «Лучший онлайн-банк в России» и «Лучшее предложение по депозитным и кредитным продуктам онлайн».



Премия Best Digital Bank Awards присуждается журналом Global Finance в девятнадцатый раз. Победителей определяют эксперты компании Infosys (ведущего игрока на рынке консультационных услуг в области технологий) и редколлегия Global Finance. Отбор победителей проводится по следующим критериям: эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровых каналах, успех в реализации цифровых продуктов и услуг, рост клиентской базы в цифровых каналах, разнообразие линейки цифровых продуктов и услуг, значимый и подтвержденный эффект от внедрения цифровых проектов, а также дизайн и функциональность сайтов и мобильных приложений.