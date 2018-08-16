Робо-эдвайзером сервиса Тинькофф Инвестиции за месяц воспользовалось 40 000 человек

Число пользователей робота-советника (робо-эдвайзера) брокерской платформы Тинькофф Инвестиции достигло 40 000 человек за месяц после старта услуги (с 17 июля 2018 г.).



Робо-эдвайзер Тинькофф всего за несколько минут по заданным параметрам может собрать сбалансированный по отраслям и компаниям инвестиционный портфель с учетом доступных сумм вложений, с оптимальным соотношением риска и доходности.



Всего за месяц сгенерировано 142 000 инвестиционных портфелей. Средний чек для покупки активов с помощью робо-эдвайзера составил 60 000 рублей и 1 678 долларов США. Преимущественно пользователи робо-эдвайзера приобретали в портфель рублевые ценные бумаги. Среди тех, кто составил инвестиционный портфель с помощью робо-эдвайзера, 23 000 человек — пользователи Android, 17 000 — iOS.



Мобильное приложение Тинькофф Инвестиции регулярно обновляется и пополняется новыми опциями. В ближайшем релизе сервиса появятся функции, которые не имеют аналогов на мировом брокерском рынке. Среди них — возможность покупки инвестиционного портфеля, собранного робо-эдвайзором, непосредственно с банковской карты и моментальная автоконвертация денежных средств при покупке портфеля в валюте, отличной от валюты карты. Кроме того, в ближайшее время робо-эдвайзер Тинькофф станет доступен в веб-версии.



Чтобы воспользоваться робо-эдвайзером, клиенту нужно зайти в приложение Тинькофф Инвестиции, на главной странице (в правом верхнем углу) нажать на иконку с изображением «шапки выпускника» и ответить на простые вопросы («В какой валюте вы хотите инвестировать?», «Сколько вы готовы инвестировать?» и др.). Далее необходимо выбрать опцию «Купить». Каждое утро робо-эдвайзер обновляет данные, на базе которых дает рекомендации пользователям брокерской платформы.