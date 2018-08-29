29 августа 2018 г. TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе финансовой экосистемы Tinkoff.ru, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2018 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
II квартал 2018 г.
- Чистая маржа выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,2 млрд руб. (во II квартале
2017 г. — 11,1 млрд руб.)
- Прибыль до налогообложения увеличилась на 42% до 7,8 млрд руб. (во II квартале 2017 г. — 5,5 млрд руб.)
- Чистая прибыль выросла на 43% до 6,0 млрд руб. (во II квартале 2017 г. — 4,2 млрд руб.)
- Рентабельность капитала увеличилась до 69,3% (во II квартале 2017 г. — 48,6%)
- Чистая процентная маржа составила 24,0% (во II квартале 2017 г. — 26,0%)
- Стоимость риска составила 6,6% (во II квартале 2017 г. — 6,0%)
Первое полугодие 2018 г.
- Чистая маржа выросла на 36% к предыдущему году и составила 28,2 млрд руб. (в первом полугодии 2017 г. — 20,8 млрд руб.)
- Прибыль до налогообложения увеличилась на 53% до 15,2 млрд руб. (в первом полугодии 2017 г. — 9,9 млрд руб.)
- Чистая прибыль выросла на 55% до 11,7 млрд руб. (в первом полугодии 2017 г. — 7,6 млрд руб.)
- Рентабельность капитала увеличилась до 69,3% (в первом полугодии 2017 г. — 46,1%)
- Чистая процентная маржа составила 24,7% (в первом полугодии 2017 г. — 25,7%)
Все нижеприведенные балансовые показатели и коэффициенты по состоянию на 30 июня 2018 г. сравниваются с соответствующими балансовыми показателями и коэффициентами по состоянию на 1 января 2018 г. и подготовлены в соответствии со стандартами МСФО (IFRS) 9. Все изменения сравниваемых балансовых показателей и коэффициентов рассчитаны с учетом перехода на МСФО (IFRS) 9.
- Совокупные активы увеличились на 11% и составили 287,2 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 259,3 млрд руб.)
- Общий объем кредитного портфеля увеличился на 14% и составил 189,5 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 166,7 млрд руб.)
- Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 17,3% и составил 152,2 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 129,7 млрд руб.)
- Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 12,1% (на 1 января 2018 г. — 13,4%)
- Объем средств на счетах клиентов вырос на 16% и достиг 207,7 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 179,0 млрд руб.)
- Объем собственных средств увеличился на 8,1% и составил 34,7 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 32,1 млрд руб.)
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТРЕТЬЕЙ ВЫПЛАТЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2018 г.
Согласно дивидендной политике Группы Совет директоров 27 августа
одобрил третью в 2018 г. выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за II квартал 2018 г. в размере 0,24 долл. США на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А) на общую сумму приблизительно 43 932 295 долл. США.
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 14 сентября 2018 г., состоится ориентировочно 24 сентября 2018 г. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 13 сентября 2018 г.
Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2018 г.
С учетом высоких результатов за период с начала года Группа подтверждает прогноз на 2018 г.:
- ожидаемый уровень чистой прибыли составит не менее 24 млрд руб
- ожидаемый прирост кредитного портфеля за вычетом резервов превысит 25%
- ожидаемая стоимость риска составит приблизительно 7% по стандартам МСФО (IFRS) 9
- ожидаемая стоимость фондирования составит около 6—7%
Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«В первом полугодии 2018 г. Группа показала сильные результаты: получена чистая прибыль на уровне 11,7 млрд руб., что стало возможным благодаря трем основным составляющим нашей бизнес-модели — потребительскому кредитованию, комиссионному доходу и нефинансовым услугам. За этот период рентабельность капитала увеличилась до 69,3%, подтвердив статус Группы в качестве одного из самых прибыльных банков в мире.
Наш основной бизнес в сегменте кредитных карт продолжил показывать уверенный рост: за первое полугодие 2018 г. привлечено 735 тысяч новых клиентов, а обороты по картам увеличились на 38%. В то же время мы добились больших успехов в сфере диверсификации бизнеса: направления деятельности, не связанные с кредитованием, теперь приносят до 30% совокупной выручки.
Тинькофф Бизнес достиг новых высот в этом году: к концу первого полугодия 2018 г. предпринимателями было открыто свыше 340 000 счетов. В августе мы расширили спектр услуг, начав кредитование малого и среднего бизнеса. Тинькофф Ипотека остается единственной в России ипотечной онлайн-платформой полного цикла, которая продолжает процветать в условиях бума на рынке, вызванного снижением ипотечных ставок. У нас 11 банков-партнеров, которые через нашу платформу выдают более 2 млрд руб. ипотечных кредитов в месяц. После получения в марте лицензии ЦБ РФ на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг мы перезапустили передовую платформу Тинькофф Инвестиции. Через нашу независимую брокерскую платформу открывается до 25% всех новых счетов на бирже.
В июле мы сделали важное приобретение, купив долю в одном из ведущих и самых динамично развивающихся билетных операторов России — Кассир.ру. Интеграция Кассир.ру в экосистему Тинькофф позволит привлечь новых пользователей за счет более широкого спектра услуг по сравнению с финансовыми и страховыми продуктами. Партнерство с данным сервисом, а также с Booking.com и «Афиша-Рестораны» станет основой нашей экосистемы применительно к нефинансовым услугам.
Согласно дивидендной политике Группы Совет директоров одобрил третью выплату промежуточных дивидендов в размере 0,24 долл. США на одну акцию».
С подробным обзором финансовых, операционных результатов деятельности и обзором основных событий первого полугодия 2018 г. можно ознакомиться на сайте
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В среду, 29 августа 2018 г., в 13:00 по британскому времени (15:00 по московскому времени, 08:00 по североамериканскому восточному времени), руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/
Для подключения необходимо воспользоваться представленным ниже данными.
Код подтверждения - 8957798
Номер для России +7 495 646 9190
Номер для Великобритании +44 (0)330 336 9411
Номер для США +1 646-828-8143
Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: https://webcasts.eqs.com/tcsgroup20180829
Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.