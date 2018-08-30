Тинькофф Банк вносит изменения в Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц

Тинькофф Банк сообщает о введении в действие новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц с 31 августа 2018 г.



Среди ключевых изменений:



- внесены изменения в процедуру выпуска виртуальной расчетной карты;

- уточнены сроки направления клиентом Банку уведомления об утрате электронного средства платежа и (или) его использовании без его согласия;

- включены рекомендации клиентам по защите используемых абонентских устройств от несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения,

- внесены изменения в части предоставления кредита наличными под залог автомобиля;

- уточнены положения о возможности подписания Заявления-Анкеты простой электронной подписью единой системы идентификации и аутентификации.