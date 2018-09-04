В мобильном приложении Тинькофф теперь можно купить билеты в кино

Москва, Россия — 4 сентября 2018 г.

Тинькофф Банк продолжает расширять экосистему финансовых лайфстайл-услуг для своих клиентов и запускает сервис покупки билетов в кино прямо в мобильном приложении Тинькофф. С сегодняшнего дня сервис доступен на платформе iOS, у пользователей Android он появится в ближайшее время.



Клиенты Тинькофф Банка могут теперь приобрести билеты на киносеансы в более чем 300 кинотеатрах в 90 городах России всего за пару кликов. Новая функция доступна клиентам Тинькофф Банка в разделе «Оплатить» в категории «Развлечения».



Пользователи мобильного приложения Тинькофф могут искать нужные сеансы по названию фильма или кинотеатра. Прямо в мобильном приложении им доступна афиша идущих в прокате фильмов, в которой можно узнать рейтинг кинокартин, почитать описание и посмотреть трейлеры. Также в этом разделе можно ознакомиться с афишей фильмов, которые скоро появятся в прокате.



Чтобы купить билет, нужно просто указать интересующий сеанс в кинотеатре и выбрать на схеме зрительного зала свободные места.



«Мы рады представить нашим пользователям возможность выбрать и купить билеты в кино прямо в мобильном приложении Тинькофф, которую мы реализовали в партнерстве с сервисом „Киноход“. Сегодня Тинькофф Банк является одним из лидеров лайфстайл-банкинга в России и в мире, поэтому запуск продажи билетов в кино в мобильном приложении наряду с бронированием ресторанов стал логичным продолжением развития экосистемы Тинькофф. В ближайшее время мы планируем запуск новых интересных возможностей внутри наших банковских продуктов», — комментирует Максим Евдокимов, вице-президент Тинькофф Банка по развитию мобильных сервисов.



В 2014—2016 гг. мобильное приложение Тинькофф Банка становилось лучшим в России по версии аналитического агентства Markswebb. Мобильный банк Тинькофф также был назван лучшим компанией Deloitte в 2013—2016 гг.