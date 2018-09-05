В приложении Тинькофф Инвестиции появятся новости и аналитика от Reuters

Москва, Россия — 5 сентября 2018 г.

Брокерский сервис Тинькофф Инвестиции объявляет о партнерстве с компанией Thomson Reuters — лидирующим поставщиком аналитической информации для бизнеса и профессионалов.



В рамках партнерства Тинькофф Инвестиций и Thomson Reuters клиенты инвестиционного онлайн-сервиса получат доступ к актуальным мировым новостям, данным по эмитентам, аналитическим отчетам по интересующим отраслям и компаниям, что позволит им грамотно выстроить инвестиционные стратегии и сформировать портфель по американскому и российскому рынкам ценных бумаг.



Информационные сообщения Reuters можно будет читать в инвестиционной ленте приложения Тинькофф Инвестиции. Каждая новость будет привязана к конкретной компании. Пользователи брокерского сервиса Тинькофф смогут настроить персональную инвестиционную ленту новостей и получать информацию по тем бумагам, которые их интересуют.



Клиентам Тинькофф Инвестиций будут доступны свыше 500 новостей от Reuters на русском языке по бумагам западных и российских компаний в неделю. С помощью оперативного и надежного источника информации пользователи брокерского сервиса Тинькофф смогут принимать инвестиционные решения, а также получат максимальное на сегодняшний день в России информационное покрытие американского рынка на русском языке.



«Мы рады объявить о начале сотрудничества с аналитическим агентством Reuters — ведущим поставщиком профессионального информационного контента в нашей стране и по всему миру. Теперь пользователи Тинькофф Инвестиций смогут получать на базе инвестиционной ленты новостей еще более глубокую и объективную экспертизу от Reuters, а также более плотное сопровождение по всему циклу торговых операций», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.



Евгений Рассказов, временно исполняющий обязанности управляющего директора Thomson Reuters в России и странах СНГ, отметил: «Партнерство с Тинькофф Банком — значимый шаг в развитии нашего бизнеса в регионе. Мы понимаем, как важно на быстро меняющемся фондовом рынке получать оперативную информацию, и получать ее из надежного источника. Наша компания рада предложить клиентам брокерской платформы Тинькофф Инвестиции проверенную информацию, передовые технологии и нашу международную экспертизу для построения новых стратегий и выхода на новые рынки».



О компании Thomson Reuters



Thomson Reuters — лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов. Мы объединяем отраслевые знания и инновационные технологии, чтобы предоставлять необходимые данные ведущим профессионалам в сфере финансов, рисков, права, налогообложения и средств массовой информации.