Москва, Россия — 17 сентября 2018 г.
Тинькофф Банк запустил акцию, по условиям которой до конца 2018 г. новые клиенты получат повышенный процент на остаток по дебетовым картам Tinkoff Black и Tinkoff Black Edition — 10% годовых.
Принять участие в акции могут только новые клиенты, то есть те, кто оформил дебетовые карты Tinkoff Black или Tinkoff Black Edition в период с 15 сентября 2018 г. по 31 октября 2018 г. Если ранее у клиента уже была дебетовая карта Тинькофф Банка, но договор по ней был расторгнут до 31 декабря 2017 г., то он также может принять участие в акции.
10% годовых на остаток денежных средств на карточном счете, не превышающий 300 000 рублей, будут начисляться на карты Tinkoff Black и Tinkoff Black Edition ежемесячно до 31 декабря 2018 г. По условиям тарифа, для начисления процентов на остаток держателям карты Tinkoff Black надо совершить покупки на сумму от 3 000 рублей за расчетный период (между датами выписки).
Для всех держателей дебетовых карт Tinkoff Black действует 1% кэшбэка за любые повседневные покупки, 5% — за траты в категориях, выбранных в мобильном приложении и на Tinkoff.ru, и до 30% — за покупки в рамках специальных предложений от партнеров. Межбанковские переводы на карты других банков по реквизитам осуществляются бесплатно. За снятие наличных в любых банкоматах мира на суммы свыше 3 000 рублей комиссия не взимается. Оформить карту Tinkoff Black можно одновременно в нескольких валютах: в рублях, долларах США, в евро и фунтах стерлингов.
Среди преимуществ премиальных карт Tinkoff Black Edition: персональное обслуживание, доступ в бизнес-залы аэропортов (Lounge Key), включая два бесплатных прохода в месяц, бесплатная страховка для путешествий с семьей (до пяти человек) с покрытием 100 000 долларов США (распространяется на горные лыжи и сноуборд) и консьерж-сервис.
Оформить дебетовые карты Tinkoff Black и Tinkoff Black Edition можно на сайте Tinkoff.ru, представитель Тинькофф Банка доставит их в удобное для клиента место и время.
Получить подробную информацию о правилах акции можно по ссылке
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