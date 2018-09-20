Тинькофф Мобайл подвел итоги летней активности абонентов

Москва, Россия — 20 сентября 2018 г.

Тинькофф Мобайл подвел итоги активности своих клиентов за рубежом и в России в период с 1 июня по 31 августа 2018 года. Этим летом они посетили 125 стран, но лидером по количеству абонентов Тинькофф Мобайл, зарегистрировавшихся в сетях местных операторов, стала Турция.



Топ-10 стран по количеству туристов — абонентов Тинькофф Мобайл летом 2018 года:



1. Турция

2. Италия

3. Испания

4. Белоруссия

5. Германия

6. Финляндия

7. Франция

8. Греция

9. Польша

10. Чехия



Дольше всего пользователи разговаривали по телефону в Турции, Италии, Болгарии, Испании и Греции — здесь абоненты Тинькофф Мобайл потратили почти половину от всего объема минут, проговоренных этим летом за пределами России. При этом, находясь на отдыхе, они одинаково активно совершали исходящие и принимали входящие вызовы. Средняя продолжительность разговоров клиентов Тинькофф Мобайл за рубежом составила 2,7 минуты.



Мобильным интернетом туристы чаще всего пользовались в Италии — на нее пришлось около 20% от всего интернет-трафика, скачанного клиентами Тинькофф Мобайл. В среднем этим летом каждый абонент оператора тратил за рубежом по 70 МБ мобильного интернета в сутки. Стоит отметить, что среднесуточное потребление интернет-трафика клиентами Тинькофф Мобайл ежемесячно растет.



В международном роуминге абоненты оператора также активно пользовались мессенджерами и социальными сетями. Так, самым популярным сервисом стал Instagram — в нем пользователи услуг Тинькофф Мобайл потратили почти 20% от общего заграничного интернет-трафика летнего сезона 2018 г. На втором месте оказалась социальная сеть «ВКонтакте», следом за ней — мессенджер WhatsApp.



Для зарубежных поездок Тинькофф Мобайл предлагает опцию «Безлимитные мессенджеры на день», которая позволяет совершать неограниченное количество аудиозвонков и отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам и IMO.IM.



В поездках по России клиенты Тинькофф Мобайл чаще всего выбирали Тверскую, Новгородскую и Тульскую области. В этих регионах побывала почти четверть всех абонентов, путешествовавших этим летом по стране.



Самыми общительными оказались клиенты из Москвы — в поездках по России они проговорили свыше 60% от всех минут. Лидером по числу исходящих вызовов стал Санкт-Петербург, входящих — Краснодарский край. Наибольшая средняя продолжительность голосового вызова летом была зафиксирована в Сахалинской области и составила 5 минут 3 секунды.



Мобильным интернетом клиенты Тинькофф Мобайл активнее всего пользовались в Краснодарском крае, Ленинградской, Калужской, Тверской и Тульской областях. На эти регионы пришлось почти 40% от всего интернет-трафика, скачанного абонентами оператора в поездках по стране.