Москва, Россия — 21 сентября 2018 г.
Тинькофф Банк запускает акцию, в рамках которой держатели дебетовых и кредитных карт банка получат 15% кэшбэка за покупки билетов в кино в мобильном приложении «Тинькофф».
Акция продлится до 31 декабря 2018 г. Чтобы получить 15% кэшбэка, нужно купить билеты в кино в мобильном приложении Тинькофф в разделе «Оплатить» в категории «Развлечения» и далее — «Кино». Для покупки билета необходимо просто указать интересующий сеанс в кинотеатре и выбрать на схеме зрительного зала свободные места.
В течение двух недель после покупки билетов кэшбэк будет начислен на карты клиентов в рублях или бонусных баллах на эквивалентную сумму в зависимости от программы лояльности. Например, держатели кредитных карт ALL Airlines получат кэшбэк милями. За весь срок акции клиент Тинькофф Банка может вернуть на счет своей карты до 3 000 баллов/рублей.
Покупка билетов в кино в мобильном приложении Тинькофф на платформах iOS
и Android
стала доступна клиентам банка в начале сентября 2018 г. С помощью этого сервиса можно приобрести билеты на киносеансы в более чем 300 кинотеатрах в 90 городах России всего за пару кликов.
Получить подробную информацию о правилах акции можно по ссылке.