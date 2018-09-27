Москва, Россия — 27 сентября 2018 г.
В течение трех дней — с 12 по 14 октября 2018 г. — Тинькофф Банк совместно с ТЦ МЕТРОПОЛИС проведет распродажу Тинькофф x МЕТРОПОЛИС Sale
по адресу Ленинградское ш., 16А, стр. 4.
Держатели карт Тинькофф получат до 30% кэшбэка за любые покупки в магазинах-партнерах акции в ТЦ МЕТРОПОЛИС — без ограничений по сумме покупки и категориям товаров. Среди участников распродажи Тинькофф x МЕТРОПОЛИС Sale
— около 100 известных брендов: RENDEZ-VOUS, Адамас, Снежная Королева, GANT, ЦУМ Дисконт, Рив Гош, Victoria’s Secret и др. (полный список магазинов — на сайте).
Чтобы получить дополнительные 5% кэшбэка за покупки в ходе Тинькофф x МЕТРОПОЛИС Sale
, нужно оформить карту Тинькофф на сайте акции
и расплачиваться ею в магазинах ТЦ МЕТРОПОЛИС, участвующих в распродаже.
Клиенты Тинькофф Банка смогут не только вернуть часть денежных средств от покупок на банковские карты, но и принять участие в развлекательной программе с выступлением известных артистов (Миша Марвин, Quest Pistols Show) и блогеров, конкурсами и подарками от Тинькофф Банка и его партнеров.
На протяжении всех трех дней распродажи в ТЦ МЕТРОПОЛИС будет работать бьюти-зона, где держатели карт Тинькофф смогут бесплатно сделать укладку и макияж, а также прическу в барбер-шопе.
Кроме того, каждый посетитель ТЦ МЕТРОПОЛИС, который совершит покупку по акции Тинькофф x МЕТРОПОЛИС Sale
на сумму от 2 500 руб. и покажет чек на промо-стойке Тинькофф, сможет принять участие в лотереях. Каждый час Тинькофф Банк будет объявлять победителей и вручать подарки. В воскресенье 14 октября в 18:00 состоится розыгрыш главного приза.
Для всех держателей карт Тинькофф, совершивших покупку в рамках Тинькофф x МЕТРОПОЛИС Sale
, также будет действовать бесплатная парковка на территории ТЦ МЕТРОПОЛИС.