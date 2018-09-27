Тинькофф открывает новую лабораторию про финансовые технологии в МФТИ

Москва, Россия — 27 сентября 2018 года

Тинькофф продолжает развитие образовательного направления и открывает новую лабораторию «Финансовые технологии» в Московском физико-техническом институте (МФТИ). В рамках лаборатории будут решаться задачи развития искусственного интеллекта: анализ поведенческих характеристик, создание систем рекомендаций, чат-ботов и моделей скоринга, разработка алгоритмов обучения и других направлений. Работу над проектами возглавит Анна Андреева — главный аналитик Тинькофф, отвечающая за проекты машинного обучения.



Тинькофф активно использует технологии искусственного интеллекта. В частности, чат-боты обрабатывают 100% всех текстовых обращений клиентов, а 20% диалогов закрываются без участия оператора. Умные роботы проверяют данные клиентов и достоверность поданных документов, участвуют в оценке качества диалогов и звонков, скоринге данных и иных бизнес-процессах.



Ранее Тинькофф открыл в МФТИ базовую кафедру «Финансовые технологии», а топ-менеджеры компании вместе с Олегом Тиньковым пожертвовали 100 млн рублей в целевой фонд института.



В деятельности лаборатории смогут принять участие студенты МФТИ всех курсов и направлений подготовки после прохождения собеседования. Для записи достаточно отправить краткое резюме о себе на почту best-talents@tinkoff.ru.



Презентация кафедры пройдет 28 сентября в 18:30 в 115 аудитории корпуса прикладной математики МФТИ (Первомайская ул., д. 3, г. Долгопрудный).



«Для одаренных студентов важно развивать свои навыки и иметь возможность своими руками принять участие в создании продуктов, меняющих жизнь миллионов людей.

Тинькофф — высокотехнологичная компания, поэтому мы уделяем особое внимание развитию образовательных программ и работе над инновационными проектами вместе с их слушателями. Конкуренция на рынке математиков, аналитиков и IT-специалистов крайне велика, поэтому поиск талантов и работа с ними уже ведется прямо с первых курсов университета, а зачастую начинается еще и в школах. Мы гордимся сотрудничеством с МФТИ — это один из ведущих технических вузов страны, среди наших сотрудников сотни выпускников физтеха, включая нескольких вице-президентов, поэтому мы рады расширить совместную работу над развитием образования» -прокомментировал Константин Маркелов, вице-президент по бизнес-технологиям Тинькофф.