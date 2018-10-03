Москва, Россия — 3 октября 2018 г.
Тинькофф Мобайл объявляет о партнерстве с онлайн-кинотеатром MEGOGO
, в рамках которого абоненты оператора могут подключить подписку на 130 телеканалов и получить доступ к более чем 10 тыс. фильмов и сериалов в HD-качестве.
Оформить подписку на видеосервис MEGOGO можно в мобильном приложении Tinkoff Mobile, а пользоваться — на телевизорах с функцией Smart TV, компьютерах и ноутбуках, смартфонах и планшетах, игровых консолях. Для входа в профиль пользователя на MEGOGO на любом устройстве абонентам достаточно ввести свой номер телефона.
Всем клиентам Тинькофф Мобайл первые 30 дней подписки на онлайн-кинотеатр MEGOGO предоставляются бесплатно. Далее стоимость услуги составит 197 рублей в месяц.
Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл: «Тинькофф Мобайл продолжает планомерно расширять возможности для своих абонентов и предоставлять им доступ к крупнейшим онлайн-сервисам. Летом мы запустили три музыкальные подписки, теперь пришло время специального предложения для киноманов. Нашим партнером стал один из крупнейших русскоязычных видеосервисов MEGOGO. Мы открыли подписку для абонентов, благодаря которой они получат легкий доступ к телеканалам и киноконтенту онлайн-кинотеатра».
Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO Россия: «Партнерство MEGOGO и Тинькофф Мобайл — это совместная работа, цель которой дать зрителю максимально удобный способ смотреть ТВ и кино в единой подписке. Наше новое совместное предложение позволит значительно расширить аудиторию обоих сервисов, дав клиентам большой выбор отличного видео и ТВ-контента по хорошей цене с удобной формой оплаты».