Москва, Россия — 3 октября 2018 г.
Количество пользователей мобильного приложения Тинькофф Инвестиции достигло 500 000 человек с момента запуска брокерской платформы в 2015 году.
Тинькофф Инвестиции — это мобильное приложение для покупки ценных бумаг на бирже с базовым набором опций и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Среди возможностей приложения Тинькофф Инвестиции — круглосуточное пополнение счета, оплата сделок с ценными бумагами картой в любой момент торгов на бирже, автоконвертация валюты при покупке бумаг, круглосуточный и моментальный вывод и онлайн-расчет налогов, услуги робо-эдвайзера, который помогает собрать инвестиционный портфель, а также инвестиционная лента новостей с использованием таких источников, как Reuters, «Интерфакс», Rambler News Service, VC.ru.
80% всех операций с ценными бумагами в рамках онлайн-платформы происходит в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции, 20% — на сайте Tinkoff.ru.
.
По данным Московской биржи (ММВБ) за сентябрь 2018 г.,
Тинькофф Инвестиции занимают четвертое место среди брокеров по числу активных клиентов и шестое место по количеству открытых счетов. Каждый четвертый счет на Московской бирже открывается сегодня через сервис Тинькофф Инвестиции.
В июле 2018 г. брокерская платформа Тинькофф Инвестиции запустила робо-эдвайзера, который позволяет в пару кликов собрать сбалансированный инвестиционный портфель из нескольких ценных бумаг. Сегодня рекомендациями робота-советника пользуются свыше 80 000 уникальных пользователей, с его помощью сгенерировано около 400 000 портфелей со средним чеком покупки 60 000 рублей.
Большинство пользователей сервиса Тинькофф Инвестиции (87%) составляют мужчины в возрасте 25–35 лет. 82,5% пользователей брокерской платформы Тинькофф интересуются технологиями, 77,9% — финансовым рынком, 73,9% -макроэкономическими и политическими новостями, 66,8% — научно-популярными событиями, 62,2% — банковской отраслью, 61% — лайфстал-мероприятиями, 60,6% — спортом.
В конце сентября 2018 г. Тинькофф Банк запустил сервис Тинькофф Инвестиции Премиум
, клиенты которого получили доступ к максимально широкому для российского рынка каталогу мировых ценных бумаг (более 10 000 позиций) и поддержку персонального менеджера прямо в мобильном приложении.