Москва, Россия — 10 октября 2018 г.
Тинькофф Мобайл признан самым выгодным оператором связи при минимальном и среднем потреблении услуг в роуминге по итогам исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
Аналитики агентства TelecomDaily подготовили обзор роуминговых предложений классических и виртуальных операторов мобильной связи. Эксперты также посчитали стоимость пользования услугами связи при недельном нахождении в Германии, Турции и Китае и при различных профилях потребления абонентов — минимальном, среднем и тяжелом.
В профиль «Минимальное потребление» вошли 3 минуты входящих звонков и до 20 МБ интернет-трафика на пользование мессенджерами. «Среднее потребление» включает 5 минут входящих и 3 минуты исходящих вызовов, 100 МБ для проверки почты, пользования навигационными сервисами, общения в социальных сетях и мессенджерах. При «тяжелом потреблении» абонент в среднем тратит по 25 минут на входящие и исходящие звонки и свыше 250 МБ интернет-трафика в сутки.
Роуминговое предложение Тинькофф Мобайл оказалось самым оптимальным в категориях «Минимальное потребление» и «Среднее потребление».
Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл: «Мы решили сделать лучшее роуминговое предложение на рынке, и видим, что нашим клиенты от него в восторге. Они не боятся пользоваться связью в роуминге, так как уверены в том, что Тинькофф Мобайл не спишет ничего лишнего и, более того, сам отключит ненужные сервисы. Наш особый подход к потребностям клиентов наконец оценили и профессионалы — эксперты телеком-отрасли. Мы планируем продолжить движение в том же направлении и будем предлагать нашим клиентам новые удобные сервисы».
Тинькофф Мобайл для зарубежных поездок предлагает своим клиентам единую цену на звонки. Так, стоимость минуты входящего или исходящего вызова в Европе составляет 11,9 рубля. Кроме того, абоненты оператора могут подключить опцию: 30 входящих минут в сутки за 59 рублей.
Для активных пользователей мобильного интернета в роуминге доступны пакеты интернета на сутки или на поездку, а также опция «Безлимитные мессенджеры на день», которая позволяет совершать аудиозвонки и отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам и IMO.IM.
На время путешествий Тинькофф Мобайл автоматически отключает весь фоновый интернет-трафик: обновление приложений и их синхронизацию на смартфоне. Мобильные приложения Тинькофф и Tinkoff Mobile работают бесплатно по всему миру, даже если клиент не подключил пакет интернета.
Ознакомиться с методологией проведения исследования и его результатами можно на сайте.