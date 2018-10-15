Москва, Россия — 15 октября 2018 г.
Тинькофф Мобайл запускает сеть в Пензенской области. Этот регион станет для компании девятым: оператор уже оказывает услуги мобильной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, республиках Адыгея и Марий Эл.
В Пензенской области Тинькофф Мобайл будет предоставлять услуги связи в стандартах 2G, 3G и 4G. Оператор предлагает простой и удобный тарифный конструктор, позволяющий каждому клиенту собрать оптимальный набор услуг.
Также абоненты смогут подключить и тематические безлимитные сервисы – «Мессенджеры», «Музыка», «Социальные сети» и «Видео». В каждый входит сразу по несколько популярных приложений, которые не расходуют интернет-трафик, поэтому ими можно пользоваться и с нулевым пакетом гигабайтов. А при подключении 20 ГБ интернет-трафика каждый из безлимитных сервисов обойдется клиенту всего в 1 рубль.
Подключиться к Тинькофф Мобайл можно на сайте
или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Представители оператора бесплатно доставляют SIM-карты в удобное для клиента место и время.
Новым клиентам Тинькофф Мобайл также предлагает поучаствовать в акции
и получить в подарок 1 ГБ интернета в Европе. Для этого нужно по ссылке
оформить SIM-карту, активировать ее в мобильном устройстве и пополнить счет на сумму свыше 200 рублей. Уже на следующий день абонент получит пакет «Интернет на поездку», который действует в более чем 40 странах мира.
Со всеми преимуществами нового мобильного оператора Тинькофф Мобайл можно ознакомиться на сайте Tinkoff.ru.