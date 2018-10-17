Тинькофф Банк вошел в число учредителей Ассоциации участников рынка больших данных

Москва, Россия — 17 октября 2018 г.

Тинькофф Банк стал одним из учредителей Ассоциации участников рынка больших данных. В нее также вошли в качестве учредителей компании Mail. Ru Group, oneFactor, «МегаФон», «Сбербанк» и «Яндекс». Основная цель Ассоциации — создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России.



В состав Правления Ассоциации вошли представители всех компаний-учредителей: Елена Бунина («Яндекс»), Валерия Павлюкова (Тинькофф Банк), Антон Мальгинов (Mail. Ru Group), Роман Постников (oneFactor), Дмитрий Петров («МегаФон») и Михаил Дубин (ЦРПТ) в качестве независимого члена.



Члены Ассоциации займутся созданием единых принципов и стандартов обработки, хранения, передачи и использования больших данных. Совместные разработки лягут в основу политики обращения с big data каждой компании-участницы Ассоциации. Приоритетные задачи организации — выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование кодекса этики для защиты интересов пользователей.



«Ассоциация больших данных создается очень своевременно, так как она позволит всем ключевым игрокам рынка и отраслевым экспертам сесть за один стол переговоров и выработать единые стандарты взаимодействия в отношении больших данных, в том числе, с участием государства. У Тинькофф Банка в этой сфере наработана прекрасная экспертиза, которой мы будем рады поделиться с рынком и регулятором, чтобы выработанные при участии Ассоциации решения стимулировали дальнейшее развитие экономики», — прокомментировала Валерия Павлюкова, директор юридического департамента, заместитель председателя правления Тинькофф Банка.