Клиентам Тинькофф Банка стали доступны 30 валют для карты Tinkoff Black

Москва, Россия — 18 октября 2018 г.

Тинькофф Банк запустил возможность открывать счета дебетовой карты Tinkoff Black сразу в 30 валютах. Клиенты банка могут пользоваться мультивалютным счетом карты Tinkoff Black в еще большем количестве стран и моментально осуществлять обмен денежных средств между счетами карты по выгодному курсу.



К российскому рублю, американскому доллару, британскому фунту стерлингов и евро Тинькофф Банк добавляет еще 26 иностранных валют:



- тайский бат

- дирхам (ОАЭ)

- белорусский рубль

- индонезийскую рупию

- чешскую крону

- турецкую лиру

- китайский юань

- грузинский лари

- казахский тенге

- новый израильский шекель

- польский злотый

- индийскую рупию

- вьетнамский донг

- японскую иену

- швейцарский франк

- болгарский лев

- венгерский форинт

- сингапурский доллар

- канадский доллар

- армянский драм

- шведскую крону

- гонконгский доллар

- австралийский доллар

- южнокорейскую вону

- азербайджанский манат

- норвежскую крону.



Счета в этих валютах теперь доступны всем владельцам дебетовых карт Tinkoff Black. Открыть счет в новой валюте можно уже сейчас в мобильном приложении Tinkoff на iOS, в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru или обратившись в службу поддержки. В ближайшие дни также появится возможность открывать счета в 26 новых валютах для карты Tinkoff Black в мобильном приложении Tinkoff на Android.



Держатели карты могут моментально привязать мультивалютную карту Tinkoff Black к любому из открытых валютных счетов. У клиентов Тинькофф Банка также есть возможность подключать мультивалютную карту к Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.



Тинькофф Банк предлагает своим клиентам выгодные курсы конвертации: в редких случаях он будет отличаться более чем на 0,5% от предложений на рынке форекс. Обслуживание всех валютных счетов бесплатное.



Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель председателя правления Тинькофф Банка: «Клиенты Тинькофф Банка активно путешествуют и пользуются в зарубежных поездках мультивалютной картой Tinkoff Black. Мы расширили список валют до 30, чтобы дать нашим клиентам долгожданную возможность пользоваться Tinkoff Black чаще — куда бы они ни поехали. Владельцам удобной мультивалютной карты не нужно думать, как лучше обменять деньги в поездке. Это можно быстро сделать прямо в смартфоне: по выгодному курсу переводишь средства на валютный счет, переключаешь на него карту и продолжаешь пользоваться Tinkoff Black в привычном режиме».