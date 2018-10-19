Москва, Россия — 19 октября 2018 г.
Тинькофф Банк расширяет свои возможности в области детского банкинга и объявляет о запуске мобильного приложения Tinkoff Junior для детей и подростков, которое станет удобным и функциональным инструментом для управления личными финансами юных клиентов.
Чтобы начать пользоваться новым мобильным приложением Tinkoff Junior, родителям необходимо открыть на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф новый расчетный счет, к которому автоматически будет привязана дебетовая карта Tinkoff Junior. Ребенок может привязать карту к смартфону и осуществлять им бесконтактную оплату покупок с помощью сервисов Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. Дизайн карты родители и их дети могут выбирать самостоятельно.
Держатели карты Tinkoff Junior становятся участниками программы лояльности
, по условиям которой Тинькофф Банк начисляет клиенту баллы: 2% от суммы покупки (баллами) — за интернет-покупки, 1% (баллами) — за траты в остальных категориях, в том числе — в категории товаров «Кино» в мобильном приложении.
Баллами можно компенсировать стоимость интернет-покупок, а также траты в категориях «Рестораны» и «Фастфуд». Максимальная сумма за расчетный период — не более 2 000 баллов.
С помощью мобильного приложения Tinkoff Junior дети и подростки смогут оплачивать различные услуги, например — школьное питание, игры, мобильный телефон, устанавливать лимиты на траты, менять пин-код и темы оформления приложения («Космос», «Животные», «Путешествия», «Динозавры»). Кроме того, юные пользователи Tinkoff Junior смогут открыть «счет-копилку» (накопительный счет) и переводить на него денежные средства, в том числе — с карты другого банка.
Юным клиентам также доступен чат для общения с менеджером Тинькофф Банка и адаптированный для детей контент в Tinkoff Stories — рекомендации по использованию банковских продуктов, афиша кинотеатров и другие лайфстайл-события.
Родители пользователя Tinkoff Junior могут в своем мобильном приложении пополнять счет ребенка, предлагать выполнять различные задания и выплачивать денежные вознаграждения за них (у ребенка есть возможность отклонить задание), изменять лимиты, подключить опцию «Где ребенок?» и отслеживать его местоположение.
Также в ближайшее время Tinkoff Junior пополнится множеством новых интересных и полезных функций для детей и взрослых.
«Пока вы читаете эту цитату — мир финансовых услуг уже изменился. Так же стремительно основной аудиторией банков станут сегодняшние дети и подростки. Через каких-то 5–7 лет они будут открывать вклады и пользоваться кредитными картами. Уже сейчас их знания в области современных гаджетов и технологических решений часто более продвинутые, чем у их родителей. Создавая Tinkoff Junior, мы хотели не просто повысить финансовую грамотность детей и подростков, а руководствовались их реальным опытом в области управления личными финансами. Наша задача — лишь поддержать эти знания простым и удобным инструментом», — комментирует Максим Евдокимов, вице-президент Тинькофф Банка по развитию мобильных сервисов.
Сервис Tinkoff Junior доступен родителям и детям в виде мобильного приложения на iOS и в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru (версия для родителей). Для владельцев Android мобильное приложение Tinkoff Junior станет доступно в течение следующей недели.
Получить подробную информацию о тарифе дебетовой карты Tinkoff Junior можно по ссылке
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