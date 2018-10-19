Тинькофф Банк станет первым банком-вендором Единой биометрической системы

«Ростелеком» и Тинькофф Банк в рамках Finopolis-2018 подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Единой биометрической системы. Подписи под документом поставили Иван Беров, Директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» и Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.



Согласно документу, «Тинькофф Центр Разработки» станет одним из вендоров биометрических данных в Единой биометрической системе, разработчиком и оператором которой является «Ростелеком». Тинькофф будет отвечать за распознавание голосовых образцов клиентов при удаленной идентификации.



«Прежде чем стать вендором Единой биометрической системы, биометрический алгоритм вендора должен пройти тестирование и подтвердить свои рабочие характеристики по точности распознавания и скорости обработки данных. „Ростелеком“ взаимодействовал с „Тинькофф Центр Разработки“ в течение нескольких месяцев: велась доработка алгоритма по скорости и точности распознавания. Сегодня алгоритм „Тинькофф Центр Разработки“ протестирован и готов к тому, чтобы с его использованием осуществлялась обработка голосовых биометрических данных в Единой биометрической системе. Алгоритм голосового распознавания „Тинькофф Центр Разработки“ будет включен в Единую биометрическую систему в ближайшее время», — говорит Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком».



«Ростелеком» изначально разрабатывал Единую биометрическую систему как мультивендорную платформу, присоединиться к которой могут любые вендоры биометрии и на любом этапе, если качество работы их алгоритмов будет соответствовать заданным критериям. «Ростелеком» как оператор Единой биометрической системы постоянно тестирует решения вендоров и выбирает лучшие из них.



«Алгоритм голосовой биометрии, который будет использоваться в ЕБС, — наше собственное технологическое решение, разработанное в „Тинькофф Центрах Разработки“, которых у нас насчитывается уже 10 по всей России. Результаты нашей технологии сравнимы с лучшими примерами на мировом рынке, причем мы решили создать собственное биометрическое решение после того, как поняли, что зарубежные аналоги не могут полностью удовлетворить потребности Тинькофф Банка в голосовой биометрии. В итоге Тинькофф разработал такие компетенции, которые позволяют сегодня конкурировать с ведущими профильными игроками на этом рынке, что позволило нам стать первым банком-вендором ЕБС. Мы успешно используем собственную голосовую биометрию в нашем колл-центре с 2017 года, в результате чего сократили время на подтверждение личности клиента через контакт-центр с 60-ти до 15-ти секунд, то есть в 4 раза. Специально для интеграции с ЕБС мы дополнительно переобучили биометрический алгоритм, чтобы еще больше повысить его эффективность», — комментирует подписание соглашения Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка, директор по разработке новых продуктов.



Все вендоры, решения которых используются в Единой биометрической системе, соответствуют требованиям регуляторов и оператора системы и одинаково надежны. Тестирование решения «Тинькофф Центр Разработки» прошло успешно, решение готово к внедрению в Единую биометрическую систему.