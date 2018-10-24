Тинькофф Банк выходит из программы лояльности «Связной-Клуб»

Москва, Россия. 24 октября 2018 г. — Тинькофф Банк объявляет о выходе из программы лояльности «Связной-Клуб» с 01 ноября 2018 г. Все держатели активных дебетовых карт «Связной-Клуб» будут переведены на программу лояльности Tinkoff Black с улучшенными условиями — оффером в 10% на остаток средств до конца 2018 г. Одновременно они смогут воспользоваться ранее накопленными «плюсами» по программе «Связной-Клуб». Все ранее выпущенные дебетовые карты «Связной-Клуб» будут также по-прежнему доступны для использования.