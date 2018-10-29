Москва, Россия — 29 октября 2018 г.
Тинькофф Банк совместно с онлайн-платформой Delivery Club запускает акцию «Съедобное/ Несъедобное», в рамках которой будет разыграно 10 сертификатов на 3 000 рублей и 1 год бесплатных заказов еды.
Стать участником розыгрыша могут все желающие. Для этого нужно зайти на сайт специального проекта «Съедобное/ Несъедобное», выбрать самое нелюбимое блюдо из «Антименю», например — манную кашу с комочками или брокколи на пару, и поделиться им в своих социальных сетях (ВКонтакте или Facebook) до 4 декабря 2018 г. включительно.
5 декабря 2018 г. Тинькофф Банк определит победителей розыгрыша при помощи генератора случайных чисел. Имена обладателей 10-ти сертификатов на 3 000 рублей от Delivery Club и главного приза — бесплатных заказов с доставкой еды в течение года — будут объявлены на сайте акции и в социальных сетях Тинькофф Банка (Facebook и ВКонтакте).
Кроме того, на странице проекта можно оформить дебетовую карту Tinkoff Black и получить деньги за заказы в Delivery Club обратно на счет: 1 000 руб. — за первый заказ от 1 000 руб., 500 руб. — за каждый пятый заказ от 1000 руб. до 25 января 2019 г.
Узнать об условиях акции более подробно можно по ссылке
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