Москва, Россия — 30 октября 2018 г.Онлайн-сервис Тинькофф Ипотека провел опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить, как ипотечный кредит повлиял на качество их отдыха.В опросе приняли участие 1 000 человек, оформивших ипотечный кредит на новое и вторичное жилье с помощью сервиса Тинькофф Ипотека в 2018 году.Группа для опроса была подобрана таким образом, чтобы ее средние показатели соответствовали усредненным характеристикам всего пула клиентов сервиса Тинькофф Ипотека: это мужчины и женщины (50/50), возраст — 32 года. У 70% из них есть дети, 50% опрошенных состоят в браке. Средний срок кредита, полученного через Тинькофф Ипотеку — 15 лет, средняя сумма кредита — 2,9 млн рублей. Суммарный средний доход опрошенных (на семью) составил 160 тысяч рублей.59,8% участников опроса до оформления кредита совершали туристические поездки (не менее семи дней по России или не менее трех дней — за рубежом) один раз в год. 25,2% опрошенных путешествовали два раза в год, 4,3% — три раза, 1% отправлялись в путешествие более трех раз за год. 9,7% за два года, предшествовавших оформлению кредита, не были в поездках ни разу. Чаще всего будущие клиенты Тинькофф Ипотеки выбирали пляжный и горный отдых, нежели экскурсионный.При оформлении ипотечного кредита 28% участников опроса предполагали, что эта сделка сократит их возможности путешествовать в ближайшее время, 23,2% были уверены, что в их образе жизни ничего не изменится, а 2,6% были настроены оптимистично и планировали ездить на отдых еще чаще. При этом 46,2%, оформляя ипотечный кредит, не могли твердо предположить, как это скажется на их мобильности.Как показало исследование, после получения ипотечного кредита среди клиентов Тинькофф Ипотеки выросла доля тех, кто стал путешествовать раз в год (до 68,3% с 59,8%) и сократилась доля семей, выезжающих на отдых два раза в год (до 14% с 25,2%). Количество путешествующих три раза в год сократилось до 2,3% с 4,3%, более трех раз в год — осталось практически неизменным (0,9%). Доля тех, кто отказался от путешествий, выросла до 14,5% опрошенных.Предпочтения участников опроса по направлениям для путешествий не изменились, по-прежнему популярны Турция, Испания, Италия, Чехия, Кипр, Вьетнам и Таиланд.63,2% клиентов Тинькофф Ипотеки, продолживших путешествовать после оформления кредита, оставили бюджет каждой отдельной поездки без изменений. 28% сократили этот показатель, а у 8,8% участников опроса объем трат на туристические поездки, наоборот, вырос. Средний чек на поездку составил 180 тысяч рублей на семью.Большинство пользователей Тинькофф Ипотеки (67,4%) не стали отказываться во время путешествий от дополнительных активностей (аренды автомобиля, посещения ресторанов, экскурсий, шоппинга и пр.), а у 15,3% участников опроса траты на эти развлечения в отпуске даже выросли. 17,3% клиентов сервиса сократили такие расходы на путешествия.При этом 67,6% участников опроса Тинькофф Ипотеки признались, что качество их отдыха с учетом выплат по ипотечному кредиту не изменилось. У 19,8% опрошенных произошли ухудшения в формате путешествий, а у 12,6% качество отдыха, напротив, даже выросло.Среди тех, кто стал меньше и экономней путешествовать после оформления ипотеки, лишь 19,8% опрошенных связывают эти изменения только с получением кредита на недвижимость. 24,6% клиентов Тинькофф Ипотеки объяснили эти изменения другими факторами (ослабление рубля, снижение качества туристического сервиса и пр.), а 55,6% ответили, что на их отдых повлияла совокупность всех указанных причин.Таким образом, в результате исследования Тинькофф Ипотеки выяснилось, что ипотечный кредит на бюджет и качество путешествий клиентов сервиса значительно не повлиял. Основные изменения коснулись частоты поездок: выросло количество тех, кто стал путешествовать один раз в год, и сократилось число выезжающих на отдых два-три раза в год. При этом наличие ипотечного кредита было лишь одной из причин изменения качества и частоты туристических поездок — общее ухудшение экономической конъюнктуры, по словам опрошенных, оказало более заметное влияние на их отдых.