Москва, Россия — 30 октября 2018 г.
Мобильное приложение Tinkoff Junior
, предназначенное для управления личными финансами детей и подростков, стало доступно на Android.
Сервис Tinkoff Junior также доступен родителям и детям в виде мобильного приложения на iOS
и в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru
(версия для взрослых).
Чтобы начать пользоваться новым мобильным приложением Tinkoff Junior, родителям необходимо открыть на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф новый расчетный счет, к которому автоматически будет привязана дебетовая карта Tinkoff Junior. Ребенок может привязать карту к смартфону и осуществлять им бесконтактную оплату покупок с помощью сервисов Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. Дизайн карты родители и их дети могут выбирать самостоятельно.
Держатели карты Tinkoff Junior становятся участниками программы лояльности
, по условиям которой Тинькофф Банк начисляет клиенту баллы: 2% от суммы покупки (баллами) — за интернет-покупки, 1% (баллами) — за траты в остальных категориях, в том числе — в категории товаров «Кино» в мобильном приложении.
Баллами можно компенсировать стоимость интернет-покупок, а также траты в категориях «Рестораны» и «Фастфуд». Максимальная сумма за расчетный период — не более 2 000 баллов.
С помощью мобильного приложения Tinkoff Junior дети и подростки смогут оплачивать различные услуги, например — школьное питание, игры, мобильный телефон, устанавливать лимиты на траты, менять пин-код и темы оформления приложения («Космос», «Животные», «Путешествия», «Динозавры»). Кроме того, юные пользователи Tinkoff Junior смогут открыть «счет-копилку» (накопительный счет) и переводить на него денежные средства, в том числе — с карты другого банка. Юным клиентам также доступен чат для общения с менеджером Тинькофф Банка и адаптированный для детей контент в Tinkoff Stories — рекомендации по использованию банковских продуктов, афиша кинотеатров и другие лайфстайл-события.
Родители также могут в своем мобильном приложении Тинькофф
пополнять счет ребенка, предлагать выполнять различные задания и выплачивать денежные вознаграждения за них (у ребенка есть возможность отклонить задание), изменять лимиты, подключить опцию «Где ребенок?» и отслеживать его местоположение.
Получить подробную информацию о тарифе дебетовой карты Tinkoff Junior можно по ссылке
.