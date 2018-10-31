Тинькофф Банк приступил к сбору биометрических данных по всей России

Москва, Россия — 31 октября 2018 г.

Тинькофф Банк в рамках Единой биометрической системы «Ключ Ростелеком» начал собирать данные клиентов во всех регионах России, где работают представители банка.



Единая биометрическая система — цифровая платформа, разработанная компанией «Ростелеком» по инициативе Центрального Банка РФ и Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций. Любой гражданин России может пройти регистрацию в системе, для чего используется сочетание его фотографии и голосового профиля. Регистрацию граждан в Единой биометрической системе проводят подключившиеся к проекту российские банки. После регистрации гражданин получает возможность дистанционно приобретать услуги любого банка без визита в отделение и предъявления паспорта — для идентификации клиента финансовые учреждения используют его цифровой профиль в системе «Ключ Ростелеком».



Эксплуатация системы стартовала 1 июля 2018 года, Тинькофф Банк провел первую регистрацию биометрических данных клиента в тот же день. С 30 октября 2018 г. зарегистрироваться в системе «Ключ Ростелеком» с помощью Тинькофф можно во всех регионах России, где есть представители банка. Для этого нужно обратиться в банк с заявкой, после чего представитель Тинькофф приедет с необходимым оборудованием в любое удобное клиенту место и время. Цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома». Данные пользователя передаются в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов.



Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка комментирует: «Тинькофф Банк работает без отделений уже более 10 лет — для этого мы построили собственную инфраструктуру из наших представителей, которые доставляют наши продукты по всей стране. Удаленная биометрическая идентификация продолжает и развивает концепцию, согласно которой клиенты могут получить любую финансовую услугу без похода в банк. Мы уверены, что внедрение системы „Ключ Ростелеком“ способствует развитию всего финансового сектора за счет доступности финансовых продуктов, улучшения банковских сервисов и повышения конкуренции».