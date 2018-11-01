Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы по переводам, платежам и дополнительным услугам

Москва, Россия — 1 ноября 2018 г.

Тинькофф Банк сообщает об изменениях в тарифах, новая редакция которых вступает в силу с 1 ноября 2018 г.



Среди ключевых изменений:



• появились тарифы по оплате наличными денежными средствами услуг партнеров банка в банкоматах Тинькофф;



• теперь оплата со счета виртуальной карты Тинькофф Мобайл мобильной связи сторонних операторов на сайте Tinkoff.ru и через мобильное приложение Тинькофф Банка, а также регулярных платежей сторонних операторов осуществляется с комиссией 2%. При этом оплата мобильной связи в рамках сервиса «Автоплатеж» остается бесплатной.