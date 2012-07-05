Принято

Подскажите, кто придумал гениальную идею размещать информацию о тех. работах и недоступности операций в интернет-банке только ПОСЛЕ входа в интернет-банк и ВНИЗУ страницы? Это специально чтобы никто не увидел и не узнал что ничего не работает? Сделайте это пожалуйста на: 1) главной странице enter.unicredit.ru...