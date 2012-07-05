Подскажите, кто придумал гениальную идею размещать информацию о тех. работах и недоступности операций в интернет-банке только ПОСЛЕ входа в интернет-банк и ВНИЗУ страницы? Это специально чтобы никто не увидел и не узнал что ничего не работает? Сделайте это пожалуйста на: 1) главной странице enter.unicredit.ru...
Очень бы хотелось получать СМС уведомления не только при совершении операции, но при любом изменении балланса карты. Поясню на примере. Лукойл не умеет заправлять до полного бака при оплате карточкой. Приходится называть заводомо большую сумму и потом делать возврат. Так вот, деньги успешно возвращаются...
Предлагаю повысить безопасность Enter.UniCredit путем оповещения пользователя СМС-сообщением или по эл.почте о входе в систему или двух неуспешных попытках вводе пароля к его учетной запии. Аналогичный сервис имеется у некоторых систем (небанковских).
Кажется очень насущной иметь возможность видеть свои регулярные распоряжения по платежам в Enter.UniCredit (хотя бы активные, а еще лучше всю историю). Регулярные платежи настроить легко. Только после настройки распоряжения оно улетает в Банк и его не видно. Хорошо, если скриншот сообразил сохранить....
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