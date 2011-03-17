ЮниКредит Банк снизил ставки по потребительским кредитам

В соответствии с новыми условиями, теперь процентная ставка по потребительскому кредиту ЮниКредит Банка составляет от 14,9% до 20,9% годовых в зависимости от категории заемщика.



Кроме того, до 800 000 рублей увеличена максимальная сумма кредита, а в рамках продолжающейся специальной акции до 31 мая 2011 года потребительские кредиты выдаются без комиссии за организацию кредита. Предложение действительно во всех регионах, где работают филиалы, операционные и дополнительные офисы Банка.



Более подробно с новыми условиями можно ознакомиться в разделе «Потребительский кредит» на сайте ЮниКредит Банка, а также в отделениях Банка и по телефону информационного центра 8 800 700 73 00.