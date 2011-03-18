Сайт ЮниКредит Банка вновь стал лауреатом премии «Золотой сайт»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XI Всероссийского Интернет-конкурса «Золотой сайт». Корпоративный сайт ЮниКредит Банка назван лучшим в номинации «Торговая марка зарубежной компании».



Победитель традиционно был определен в результате двойного голосования: народного рейтинга и решения международного жюри экспертов. Помимо банка на победу в номинации претендовало еще 3 иностранные компании. Кроме того, ЮниКредит Банк стал вторым в тройке финалистов номинации «Банки и Финансы».

