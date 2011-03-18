По следам церемонии «Банк года»

Друзья, как вы знаете, вчера в Москве состоялась четвертая ежегодная церемония «Банк года», организованная порталом Банки.ру. Лучшие банки 2010 года определялись по итогам двух туров голосования среди зарегистрированных пользователей сайта.



Конкуренция была очень жесткой, и, к сожалению, двукратный обладатель этой почетной награды ЮниКредит Банк в этом году вниманием жюри был обойден. Тем не менее, мы благодарим всех, кто отдавал за нас свой голос! Мы также поздравляем всех победителей и номинантов, и в этом году сделаем все возможное, чтобы победить в одной из номинаций (за исключением «Открытие года», на которую 21-летнему банку претендовать уже поздно).