ЮниКредит Банк и авиакомпания S7 начинает выпуск кобрендинговых карт

ЮниКредит Банк, S7 и международная платежная система Visa запускают совместную кредитную карту S7 Priority-Visa-UniCreditCard . Эта кобрендинговая карта открывает перед клиентами новые возможности. Оплачивая покупки, держатели новой карты будут получать бонусные мили на свой счет: 1 миля за каждые 30 рублей. После совершения первой покупки по кредитной карте клиент получает в подарок 2000 или 4000 приветственных миль в зависимости от типа карты.



Накопленные мили можно обменять на премиальные авиабилеты на регулярные рейсы S7 Airlines и рейсы авиакомпаний, входящих в глобальный авиационный альянс oneworld.

