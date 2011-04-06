ЮниКредит Банк улучшает условия по ипотечным кредитам

С 1 апреля 2011 года ЮниКредит Банк снижает ставки по ипотечным кредитам для клиентов, подтверждающих свои доходы справкой в свободной форме. Кроме того, Банк продлевает маркетинговую акцию, в рамках которой комиссия за организацию ипотечного кредита не взимается.



Новые условия распространяются на Москву, Санкт-Петербург, а также все региональные филиалы ЮниКредит Банка.



С более подробными условиями предоставления кредитов можно ознакомиться в разделе «Ипотечные кредиты» на официальном сайте Банка.