ЮниКредит Банк сделал переводы в рублях через Enter.UniCredit доступными для региональных клиентов

Теперь клиенты во всех городах присутствия ЮниКредит Банка по всей России смогут создавать регулярные поручения на рублевые переводы в другие банки. Ранее эта услуга была доступна только для московских клиентов ЮниКредит Банка.



На сегодняшний день посредством системы Enter.UniCredit возможно проведение всех основных банковских операций, от погашения кредитов и пополнения вкладов, до осуществления переводов денежных средств, включая оплату услуг более 130 компаний.