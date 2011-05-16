ЮниКредит Банк расширил возможности SMS.UniCredit

Начиная с 14 мая 2011 года, для удобства клиентов ЮниКредит Банк улучшил информативность сообщений сервиса SMS.UniCredit.



Теперь при перевыпуске карты клиентам будет приходить SMS-сообщение о ее готовности с указанием офиса, в котором можно забрать карту.

Кроме того, в сообщении о суммах операции по карте добавлено описание операции.



SMS.UniCredit – SMS-уведомления об операциях по банковским картам в мобильном телефоне. С помощью SMS.UniCredit каждый раз, расплачиваясь картой ЮниКредит Банка за товары и услуги, снимая деньги в банкоматах по всему миру, вы получаете SMS-подтверждение о списании средств, а при поступлении средств на карту - сообщение о зачисленной сумме и доступном остатке. Вы также можете настроить автоматическое регулярное уведомление о балансе карты.

