ЮниКредит Банк встретился с «Друзьями банка»

Дорогие друзья!



Мы еще раз благодарим всех, кто 1 июня нашел время, чтобы пообщаться с представителями ЮниКредит Банка в пресс-центре Банки.ру. Как нам кажется, встреча прошла в непринужденной и дружеской обстановке, но самое главное дала возможность нашим клиентам получить прямые ответы на прямые вопросы.



Встреча была посвящена обсуждению качества обслуживания, и со стороны ЮниКредит Банка с друзьями банка общались член Правления Эдуард Иссопов, руководитель регионального розничного центра «Центральный» Ольга Козлова, начальник Управления изменениями блока розничного бизнеса Алексей Шкадов и начальник Отдела управления качеством работы розничной сети Татьяна Данилова, начальник Управления корпоративного имиджа и коммуникаций Лаура Андронова, также хорошо знакомый нашим друзьям начальник Отдела по работе с сайтами Иван Братцев.



Все идеи, высказанные на встрече, были зафиксированы, и мы будем держать вас в курсе решения каждого отдельного вопроса. Мы также еще раз призываем делиться с нами идеями здесь в специальном разделе, каждая ваша идея принимается к рассмотрению сотрудниками ответственных подразделений.



Мы надеемся, что такие встречи станут регулярными.



А также ждем видеорепортажа на сайте Банки.Ру.

