Клиенты ЮниКредит Банка теперь могут пополнять баланс своих карт ежедневно, без праздников и выходных

Пополнить баланс карты можно в системах Enter.UniCredit, Mobile.UniCredit и PDA.UniCredit, а также с помощью банкоматов ЮниКредит Банка. При переводе денежных средств на карточный счет деньги поступают на карту в течение нескольких выгрузок в период с 8:00 до 20:00.



«Тема сроков поступления средств на карточные счета неоднократно поднималась нашими клиентами, и, понимая как важен этот вопрос, мы усовершенствовали технологии и предоставили клиентам возможность пополнять баланс карты, когда им это необходимо, вне зависимости от дня недели. В настоящее время мы работаем над дальнейшим развитием этого функционала, с тем, чтобы средства поступали на карту в режиме он-лайн,» - отмечает Член Правления ЮниКредит Банка Эдуард Иссопов.



Кроме того, ежедневно доступна функция перевода средств по текущим и карточным счетам клиента внутри банка, в том числе погашение кредитных задолженностей.