ЮниКредит Банк расширил список услуг для оплаты через Enter.Unicredit и Mobile.UniCredit до 145

ЮниКредит Банк продолжает увеличивать число компаний, услуги которых можно оплатить с помощью интернет-банка Enter.UniCredit и мобильного банка Mobile.UniCredit.



Теперь у клиентов ЮниКредит Банка появилась возможность оплатить дистанционно коммунальные услуги в г. Красногорск, услуги компании Telin Com (Интернет, телефония, цифровое ТВ), компании МКС Балашихи (Интернет, цифровое ТВ), компании Гольфстрим (охранно-пожарная сигнализация для квартир, домов и объектов бизнеса), а также компании Ростелеком (Москва) (по 20-значному номеру лицевого счета).

