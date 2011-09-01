ЮниКредит Банк принимает материнский капитал при покупке недвижимости с помощью ипотеки

С 1 сентября 2011 года ЮниКредит Банк предоставляет заемщикам новую возможность – использовать материнский капитал как часть собственных средств при оформлении ипотеки для приобретения недвижимости на вторичном рынке по программе «Кредит на покупку квартиры или коттеджа».



Данная опция позволяет заемщикам, получившим сертификат на материнский капитал, увеличить сумму выдаваемого кредита на размер материнского капитала с условием, что средства материнского капитала будут направлены на погашение кредита после регистрации права собственности на объект залога. Процентные ставки по кредитам с учетом материнского капитала аналогичны стандартным условиям предоставления кредитов по программе «Кредит на покупку квартиры или коттеджа».



С более подробными условиями предоставления ипотечных кредитов можно ознакомиться на официальном сайте Банка в разделе "Частным лицам" - «Ипотечные кредиты».