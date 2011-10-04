С 26 сентября 2011 г. в московском аэропорту Домодедово введены в эксплуатацию 4 банкомата ЮниКредит Банка.
Места расположения банкоматов:
1 – напротив 3-го входа;
2 – сектор С, рядом с пунктом оформления для опоздавших пассажиров;
3 – сектор В, рядом с лестницей к мечети;
4 – слева от выхода №2.
С помощью банкоматов ЮниКредит Банка вы можете:
- получить наличные (рубли, доллары, евро);
- получить информацию о доступном остатке на вашей карте;
- получить выписку с информацией о пяти последних операциях по вашей карте (сумма операции отображается в валюте операции, доступный остаток — в валюте карты);
- оплатить мобильную связь, доступ в Интернет, цифровое и спутниковое телевидение, городскую телефонную связь, коммунальные услуги и др.
Более подробную информацию о функциях и видах банкоматов ЮниКредит Банка вы можете получить по следующей ссылке
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